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حالة الطقس غدًا الأحد 7-7-2024 بوادي النطرون

حالة الطقس غدا بوادي
حالة الطقس غدا بوادي النطرون، فيتو

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأحد طقسا شديد الحرارة نهارًا، معتدلا ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة 36 درجة نهارًا و23 درجة ليلا.
 

حالة الطقس غدًا بالقاهرة

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدًا الأحد، متوقعة أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

 

  حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 


حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة المحسوسة:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

درجة الحرارة الصغرى:28

 

 

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