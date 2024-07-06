موقف نقابة المهن الموسيقية من واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الجدل من جديد بأزمتها مع الفنان حسام حبيب، بقيامها بتحرير محضر ضد طليقها المطرب حسام حبيب لتعديه عليها بالضرب المبرح وإحداث إصابات بالغة في أنحاء متفرقة بجسدها أدت إلى وجود آثار دماء على وجهها.

وأكد المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب والمتحدث الرسمي لها، أنه لا يوجد تنازل عن المحضر الذي حررته الفنانة اليوم السبت، ضد طليقها الفنان حسام حبيب، مشيرًا إلى أن الصلح لم يتم والتنازل لم يحدث.

في هذا السياق، كشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية، حقيقة استدعاء شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب للتحقيق معهما، وتوقيع عقوبة قاسية عليهم، بسبب هذه الأحداث.

وقال المصدر لـ “فيتو”، إن ما حدث بين شيرين وحسام حبيب، ليس للنقابة دخل به نهائيًا، لأنها “أمور شخصية”، وكل ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيح.

يذكر أن النيابة العامة بالقاهرة، باشرت التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد طليقها الفنان حسام، حبيب لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب، بعد أن حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرا رسميا بقسم التجمع الخامس، لطليقها بعد التعدي عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.