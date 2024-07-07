تزامنا مع احتفالات الأرثوذكسية، قصة تكريس كنيسة الأنبا صرابامون

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تذكار تكريس كنيسة الأنبا صرابامون أسقف نيقيوس.

قصة تكريس كنيسة الأنبا صرابامون

وتُعيِّد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشهيد الأنبا صرابامون أسقف نيقيوس (نيقيوس: هي زاوية رزين بمحافظة المنوفية حاليًا)، وذلك بعد أن قطعوا رأسه ونال إكليل الشهادة أخذ شعب نيقيوس جسده الطاهر بكرامة عظيمة وبنوا عليه كنيسة باسمه تم تكريسها في مثل هذا اليوم.

البابا تواضروس يرسم 24 كاهنًا جديدا

فيما صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وخلاله سام قداسته ٢٤ كاهنًا جديدًا للخدمة ببعض مناطق الكرازة المرقسية بمصر والخارج، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة ووكيل عام البطريركية بالقاهرة.

وأنهى قداسة البابا تواضروس الثاني سيامة ١٦ كاهنًا لكنائس القاهرة و٤ لكنائس المدن الجديدة وأربعة كهنة آخرين، بواقع كاهنٍ واحد لكل من إيبارشية المحلة الكبرى، وبوروندي (إفريقيا)، وآسيا، وبنيوچيرسي بالولايات المتحدة والأمريكية.

استقامة الكهنوت

وتحدث قداسة البابا تواضروس الثاني في عظة القداس عن "استقامة الكهنوت" حيث أشار إلى أن الكهنوت سر مقدس وليست مجرد مهنة، هو إيمان مستقيم وحياة مقدسة، هدفه تمجيد الله وليس تحقيق الذات، وهو عمل سماوي ولكنه يتم على الأرض، لذلك ما أرهب هذا العمل، واستشهد قداسته بالمزمور الخمسين الذي تصلي به الكنيسة في صلواتها باستمرار، "قَلْبًا نَقِيًّا اخْلُقْ فِيَّ يَا اَللهُ، وَرُوحًا مُسْتَقِيمًا جَدِّدْ فِي دَاخِلِي." (مز ٥٠: ١٠).

ولفت لعبارة أدبية تقول أن حرف الألف كان حرفًا عاديًّا لكنه حينما استقام جعلوه أول الحروف!. وأكد أن خدمة الأب الكاهن يجب أن تكون مستقيمة من خلال أربعة صفات، تبدأ جميعها بحرف "أ" وهي:

١- الأبوة.

٢- الأمانة.

٣- الاجتهاد.

٤- الاتضاع.

وشدد على ضرورة أن يحترس الكاهن من:

- إهمال أسرتك.

- إهمال قيمة الوقت.

- أن النهاية أهم من البداية.

واختتم قداسة البابا تواضروس الثاني بالتوصية: "اطلب من الله النهاية الصالحة وأن يتمم أيام خدمتك بسلام."