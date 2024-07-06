إخلاء سبيل إمام عاشور بكفالة مالية بعد سماع أقواله في خناقة المول

قررت نيابة الشيخ زايد، إخلاء سبيل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بعد سماع أقواله واستجوابه حول اتهامه بالتعدي على فرد الأمن بالضرب وافقده الوعي، بكفالة ٥ آلاف جنيه.

ووصل منذ قليل إمام عاشور إلى سراي النيابة في الشيخ زايد ومثل للتحقيق وتمت مواجهته بالفلاشة المقدمة من فرد الأمن المجني عليه، والتي ترصد دخوله المول رفقة ١٥ شخصا آخرين.

ونجحت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الاول لنيابات اكتوبر في تحديد ٥ شباب من خلال مراجعة كاميرات المراقبة في قطاع السينما بالمول حيث رصدها مقطع فيديو أثناء النقاش مع أشقاء أصدقاء زوجة إمام عاشور عقب انتهاء عرض السينما.

وتمكنت النيابة من التوصل لهوية الشباب الخمسة وأرسلت في استدعائهم وحضر ٤ منهم إلى سراي النيابة للإدلاء بأقوالهم حول مدى صحة اتهامهم بالتحرش بزوجة إمام عاشور.

ونفى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٢٢ عاما أي صلة لهم بادعاء زوجة إمام عاشور بتعرضها للتحرش ونفوا علمهم بالواقعة من الأساس.

أقوال شهود العيان في حادث إمام عاشور

وكشف أفراد الأمن أن زوجة لاعب الكرة دخلت المول وخرجت، ولم تشكُ أنها تعرضت لأي مضايقات، أو معاكسة أو تحرش داخل القاعة.

وقال أفراد الأمن، إنها لم تبلغ أيًّا من أفراد الأمن، سواء في قطاع السينما أو أمن المول بتعرضها للمعاكسة.

وأفادوا بأنها غادرت المول عقب انتهاء الفيلم، حتى عاد إمام عاشور، وتشاجر مع أفراد الأمن متهما إياهم بأنهم ساهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته.

وكشفوا أنه أثناء تواجدهم في محل عملهم في الساعة السابعة صباحا، فوجئوا باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتين نزل منهما حوالي 10 إلى 15 شخصا، واقتحموا بوابة المول فأوقفه مشرف الأمن خاصة أن المول انتهى من مواعيد العمل الرسمية به، فلم يستجب له واستمر في الدخول إلى الجراج وتتبعه أفراد الأمن، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين فرد الأمن "عبدالله" الضحية، وتعدى عليه بالسباب والضرب.

أقوال المجني عليه في التحقيقات

من جانبه، قال عبد الله مصطفى فرد الأمن المعتدى عليه من إمام عاشور لاعب النادي الأهلي: "أؤدي عملي زي أي إنسان طبيعي في مجال عمله، يوم الأربعاء الساعة 7 إلا الربع صباحًا واقف في مكان عملي تفاجأنا بنجم مصر إمام عاشور دخل علينا بسرعة فائقة وكان في حالة ثورة فأعطيت إشارة بعدم اعتراضه لتجنب أي مشاكل".

وذكر المجني عليه؛ طالبت من الكابتن إمام عاشور نفهم الموضوع فلقيته لف مرة واحدة وبدأ يشتم ويعلي صوته ويطلق ألفاظًا بذيئة، ولقيته مندفع علي وبيمسكني من الجاكيت والقميص علشان أنا المشرف والمسئول عن الأمن.

وأوضح فرد الأمن المجني عليه ان إمام عاشور أدعى تعرض زوجته للمعاكسة أثناء خروجها من السينما الساعة 5 الصبح، وقال لنا يا ولاد تييت أنا مراتي اتعاكست، قلت له مراتك اتعاكست احنا مالنا كأفراد أمن.. وليه لم تقدم شكوى عشان نعرف نجيب حقها، ومفيش حد قدم اي شكاوى عن معاكسة في التوقيت ده.

واستطرد في حديثه: زوجة إمام عاشور أدعت بأنها تعاكست في حفلة سينما الساعه 3 إلا ربع الفجر ليه ما بلغتناش وهي كانت معاها كتيبة شباب على كلامها إخواتها وعلى إخواته، وما اتخانقوش وما اتحمقوش ليه وما وصلتيش للأمن ليه علشان الأمن يجيب لك حقك تالت.

وقال المجني عليه، لاعب النادي الأهلي مسك القميص والجاكيت ولقيت الضرب اشتغل فيا من كذا حد وزمايلي متدخلوش لأننا مش هنتخانق ولا هنعملها معارك وانا أغمى علي بعد لما اتضربت من الحاشية اللي تبع إمام عاشور مشيرا بأنه كان الأفضل يتخانق مع اللي كانوا مع مراته وسبوها تتعاكس.

وأشار بأنه يواصل الإجراءات القانونية وهياخد حقه بالقانون ولن يفعل مثل ما عمله إمام عاشور، مشيرا إلى تحرير محضر يوم 20 يونيو بالواقعة الخاصة باعتداء إمام عاشور علي، وبقيت 12 ساعة في قسم الشرطة لعمل الإجراءات، وتم التحقيق معنا في النيابة وتم سماع شهود العيان، ولا صحة أننا تصالحنا.

واختتم حديثه قائلا: انا جوا المول مسمعتش بوقوع أي مشكلة خاصة بإن زوجة إمام عاشور تعرضت للتحرش أو المعاكسة وبعد مراجعة الكاميرات تبين إن مفيش أي معاكسة.