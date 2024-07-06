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رياضة

تشكيل زد لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز

فريق زد إف سي، فيتو
فريق زد إف سي، فيتو

 أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى زد، عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق البنك الأهلي، وذلك ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز

فيما جاء تشكيل زد لمواجهة البنك الأهلي كما يلي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد رضا، أحمد زكي، محمد إسماعيل، مصطفى العش.

خط الوسط: عبد الرحمن البانوني، أحمد الصغيري، بيتر زيلو موتوموسي.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، شادي حسين، ماتا ماجاسا.

 

تشكيل البنك الأهلي أمام زد 

وجاء التشكيل على النحو التالى: 
حراسة المرمى 
أحمد صبحى 
خط الدفاع..أيمن أشرف، سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، يعقوبو 
خط الوسط..محمد فتحى، أحمد النادرى، محمد بسيونى، محمد هلال. 
خط الهجوم..كريم بامبو، ياو انور 
 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، عاصم صلاح، سيرجى اكا، عماد فتحى، أحمد مدبولى، موسي فراوى، جريندو

مباراة البنك الأهلي وزد 

ويدخل زد اف سى لقاء الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا كبيرا على الطلائع برباعية مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما حقق البنك الأهلى فوزًا على المقاولون العرب برباعية دون رد فى نفس الجولة. 

ويسعى زد للتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما يسعى البنك الأهلي لتأمين بقائه في المنطقة الآمنة والابتعاد عن شبح الهبوط إلى دوري المحترفين، من خلال طموحه في تحقيق نتيجة إيجابية أمم زد اليوم، حيث يتواجد في المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

1- بيراميدز 65 نقطة
2- الأهلي 54 نقطة 
3- المصري البورسعيدي 48 نقطة
4- مودرن سبورت 44 نقطة
5- إنبي 42 نقطة
6- زد اف سي 41 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا 40 نقطة
8- سموحة 39 نقطة
9- الزمالك 38 نقطة
10- الاتحاد السكندري 38 نقطة
11- طلائع الجيش 35 نقطة
12- الإسماعيلي 31 نقطة
13- الجونة 31 نقطة
14- البنك الأهلي 30 نقطة
15- فاركو 26 نقطة
16- بلدية المحلة 23 نقطة
17- المقاولون العرب 20 نقطة
18- الداخلية 19 نقطة

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البنك الاهلي مجدى عبد العاطى الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

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