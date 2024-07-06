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محافظات

محافظ البحيرة تناقش مع رؤساء الوحدات المحلية آليات العمل بالمرحلة المقبلة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع بالبحيرة, فيتو

عقدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة اليوم اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر- السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد.

مناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية وإزالة كافة التعديات بالمهد

حيث تم خلال الإجتماع مناقشة خطة الرصف ووجهت رؤساء الوحدات المحلية بوضع نموذج  خاص بكل مدينة يعبر عنها فيما يخص استخدام الانترلوك كما تم مناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية وإزالة كافة التعديات بالمهد ، وضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والاهتمام بالحدائق العامة وزيادة المساحات الخضراء والوقوف على المشاكل التى تواجه ملف التصالح والعمل على حلها وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات بما يتناسب مع القانون لخدمة المواطنين مع إعطاء الأولوية للملفات التى  تتواجد داخل الحيز العمراني .

تقرير بموقف المعدات بكل مدينة وتحديد الأعطال الموجودة بها

كما وجهت رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تقديم تقرير بموقف المعدات بكل مدينة وتحديد الأعطال  الموجوده بها  للعمل على رفع كفاءة المعدات وقد تم مناقشة موقف الخطة الاستثمارية والمعوقات التى تحول دون تنفيذ المشروعات والعمل على حل تلك التحديات.  

وأكدت محافظ البحيرة على ضرورة تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية، بالتواجد الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين للوقوف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها.

 

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البحيرة الوحدات المحلية الدكتورة جاكلين عازر الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة اجتماع رؤساء الوحدات المحلية

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