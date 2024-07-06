أروى جودة تنعي أحمد رفعت: وجعت قلوبنا

نعت الفنانة أروى جودة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر الذي توفي اليوم عن عمر ناهز الـ 31 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية في مارس الماضي.

وكتبت أروى جودة في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمك يا أحمد وجعت قلوبنا كلنا.. الله يرزقك الجنة.. الله يصبر قلب أهلك وأمك وأخواتك وكل اللي بيحبوك.

وفاة أحمد رفعت

وتوفي اليوم أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر عن عمر ناهز الـ 31، وكان قد أصيب بأزمة قلبية يوم 11 مارس الماضي أثناء مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري ببطولة الدوري العام، وتوقفت عضلة القلب وسقط مغشيا عليه، ليفقد الوعي عدة أيام.

تأجيل مباراة المقاولون ومودرن سبورت

وقررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت نظرًا لوفاة اللاعب أحمد رفعت.

وكان من المقرر إقامة المباراة في الرابعة عصر اليوم السبت بالجولة 30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

دقيقة حداد قبل مباريات اليوم في الدوري المصري

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم الوقوف دقيقة حدادا على اللاعب أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت، في مباراتي سموحة وإنبي، وزد إف سي والبنك الأهلي، وذلك بعد وفاة اللاعب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.