السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رضا سليم يعترف بعروض الميركاتو الصيفي ويكشف موقف الأهلي

رضا سليم، فيتو
رضا سليم، فيتو

شدد  رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، على  تركيزه مع  المارد الأحمر، رغم اعترافه بتلقي عروضا عديدة سواء مغربية أو عربية في الميركاتو الصيفي المقبل.


وقال سليم في تصريحات لموقع البطولة المغربي: بالفعل، هناك عروض كثيرة أبلغني بها وكيلي بغرض الاستفادة من خدماتي، لكنني حاليًّا لاعب الأهلي وكل تركيزي مُنصبٌّ على فريقي الذي قضيت معه موسمًا وأحرزت فيه حمدًا لله لقب دوري أبطال إفريقيا.


وأضاف رضا سليم: مسؤولو الأهلي وكذلك مدرب الفريق يرفضون التخلي عن خدماتي في الوقت الراهن، وأنا بدوري لازلت أملك طموحات مع هذا النادي لتحقيقها مستقبلًا.


وارتبط اسم رضا سليم مؤخرًا بالرحيل عن صفوف الأهلي، في ظل عدم حصوله على فرصة للمشاركة بشكل مستمر مع الفريق الأحمر.

وحسب ما ذكرته تقارير صحفية مغربية، فإن الوداد دخل في مفاوضات مع ناديي الأهلي وبيراميدز للتعاقد من أجل التعاقد مع الثنائي رضا سليم ووليد الكرتي.

وبحسب التقارير المغربية، رحب الثنائي رضا سليم ووليد الكرتي، بالعرض المغربي بالانتقال إلى الوداد في انتقالات الصيف الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

رضا سليم الاهلي وبيراميدز الأهلي دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

ختام مسيرته مش مسك، حسرة وحزن على وجه رونالدو بعد وداع اليورو 2024 (فيديو)

فرنسا تصعد لنصف نهائي يورو 2024 بعد الفوز على البرتغال 5-3 بركلات الترجيح

البرتغال وفرنسا يلجآن إلى ركلات الترجيح في مباراة الفرص الضائعة بيورو 2024

بشكل غريب، رونالدو يهدر هدفا محققا أمام فرنسا في يورو 2024 (فيديو)

البرتغال وفرنسا يلجآن للأشواط الإضافية بعد التعادل السلبي في يورو 2024

رقم صادم لـ رونالدو أمام فرنسا بيورو 2024

فرص ضائعة بالجملة، تعادل سلبي بين البرتغال وفرنسا بعد مرور 65 دقيقة في يورو 2024

اشتباك بين جماهير ألمانيا وإنجلترا بعد خروج المانشافت من يورو 2024

الأكثر قراءة

بعد تبكيرها، موعد صرف مرتبات يوليو لكل العاملين بالدولة

البرتغال وفرنسا يلجآن إلى ركلات الترجيح في مباراة الفرص الضائعة بيورو 2024

جدول مباريات اليوم السبت 6 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

أصعب 12 ساعة للمحافظ الجديد، عودة المياه للزقازيق بعد الانتهاء من إصلاح الأعطال

بداية من اليوم، تعديل جديد لخطط تشغيل القطار الكهربائي

أسباب الإصابة بعرق النسا، وما الفرق بينه وبين آلام الظهر العادي؟

فصل جديد في محاكمة البلوجر نادين طارق بتهمة نشر الفسق والفجور، وهذا ما يحدث معها اليوم

رضا سليم يعترف بعروض الميركاتو الصيفي ويكشف موقف الأهلي

منوعات

المزيد

من كوني أول امرأة سوداء إلى سننتصر في 2020، فيديو كارثي جديدة لبايدن

عاصر 6 رؤساء حكومات، حكاية "القط لاري" حارس مكتب رئيس الحكومة البريطانية

أبو منجل الأصلع، حكاية طيور صارعت داعش في البادية السورية

وكالة ناسا تكشف حقيقة سقوط جسم فضائي على منتجع بأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

اليورو وصل لكام بالبنك المركزي مساء اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

مؤهلات وزير التربية والتعليم الجديد الدكتور محمد عبد اللطيف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية