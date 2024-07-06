السبت 06 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

إليسا تهنئ الجزائر بعيد الاستقلال

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو

هنأت الفنانة اللبنانية إليسا الشعب الجزائري بعيد الاستقلال، وكتبت في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: بمناسبة عيد استقلال الجزائر، كل سنة والجزائر حرة وعزيزة.. كل سنة والجزائر بخير.

 

حفل إليسا في إسبانيا

على جانب آخر تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلا في إسبانيا خلال شهر أغسطس المقبل.

الحفل سيقام في مدينة ماربيا يوم 2 أغسطس، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

 

ألبوم إليسا الجديد

 ومؤخرا طرحت إليسا ألبومها الجديد “أنا سكتين” عبر كافة التطبيقات الموسيقية من إنتاج شركة روتانا.

وتجاوزت أغاني ألبوم  إليسا الجديد “أنا سكتين” حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة عبر تطبيق “سبوتيفاي” بعد نحو أسبوع من طرحه.

وضم ألبوم إليسا الجديد 12 أغنية وهي: "بتمايل ع البيت"، "العقد"، "فرحانة معاك"، "كله وهم"، "النظرة الأولى"، "شو كان بيمنعك"، "من أول السطر"، "نظرات"، "حظي ضحكلي"، "حلالي"، "خوليو وفيروز".

 

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