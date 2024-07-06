السبت 06 يوليو 2024
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أخبار مصر

وزير الزراعة يبحث مع قيادات الاتحاد التعاوني إجراءات دعم الفلاح

وزير الزراعة يلتقي
وزير الزراعة يلتقي قيادات الاتحاد التعاوني،فيتو
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بحث علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع قيادات الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، سبل تعميق دور الجمعيات التعاونية الزراعية في دعم الفلاحين.

جاء ذلك بحضور ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، علي عودة رئيس الجمعية العامة للإئتمان الزراعي، وليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن، واحمد الشربيني رئيس الجمعية العامة للبطاطس.


وصول الدعم للمستحقين من المزارعين

وأكد وزير الزراعة على أهمية وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، خاصة فيما يتعلق بالأسمدة وعمليات توزيعها، فضلا عن إعداد رؤية واضحة لهذا الملف، وتفادي وقوع أية أزمات.

وبحث فاروق أيضا معهم خلال اللقاء، ملفات أهم المحاصيل الاستراتيجية من بينها:  القطن والفراولة والبطاطس، بالإضافة الى أهمية توفير التقاوي بالجودة المطلوبة في الوقت المناسب.

وأشار الوزير أيضا إلى أهمية أن يكون للجمعيات الزراعية دور في الارشاد الزراعي، وتكثيف حملات التوعية للمزارعين، في سبيل زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارعين، فضلا عن التوعية بالاساليب الحديثة التي من شأنها ترشيد استخدام مياه الري، والاسمدة، واستخدام المخصبات الحيوية، والعمل على تشجيع المزارعين لاستخدام وسائل الري الحديث.

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علاء الدين فاروق وزير الزراعة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الاتحاد التعاوني الزراعي احمد الشربيني رئيس الجمعية العامة للبطاطس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي

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