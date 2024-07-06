أول تعليق من حسام حبيب بعد واقعة المشاجرة مع شيرين عبدالوهاب
تصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تحرير محضر ضد طليقها المطرب حسام حبيب لتعديه عليها بالضرب المبرح.
أول تعليق من حسام حبيب بعد مشاجرته مع شيرين
وفى أول تعليق له، نفي حسام حبيب طليق شيرين عبد الوهاب، وجود أي خلافات بينهما، وذلك خلال تصريحاته لبرنامج et بالعربي، مضيفا: “طبعا مش صح”.
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