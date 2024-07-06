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وزير الزراعة يوجه بالتيسير على منتفعي الإصلاح ودعم القطاع التعاوني

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فيتو

عقد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بحضور الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة.

التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع، ضرورة التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وتقنين الأوضاع، فضلًا عن تعميق دور الجمعيات الزراعية في دعم الفلاح، وتسويق محاصيله، وتوفير كافة مستلزمات الانتاج له، اضافة الى تشجيع الزراعة التعاقدية بهدف تجميع المساحات الصغيرة، باعتبارها السبيل للعودة الى الدورة الزراعية.

وشدد على أهمية تكثيف الارشاد الزراعي وتوعية المزارعين والتواصل معهم في الحقول بشكل مباشر، ونقل التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة الجيدة، لزيادة الانتاجية من المحاصيل، لافتا إلى أهمية المرور الدائم والمستمر أيضا لرصد التعديات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإزالة التعديات في المهد قبل تفاقمها.

وضع آلية لتحصيل المتأخرات وتعظيم الإيرادات

وأشار فاروق إلى ضرورة ميكنة كافة الأعمال بالهيئة في إطار التيسير على المنتفعين أيضا، وسهولة المتابعة والإنجاز، مشددا على سرعة وضع آلية لتحصيل المتأخرات، وتعظيم الإيرادات، وتحقيق القيمة الاقتصادية المثلى لكافة مشروعات الهيئة، إضافة إلى مراجعة الاحكام واجبة النفاذ، والتعويضات المستحقة ووضع آلية للمتابعة والتفاوض.

وأكد وزير الزراعة أيضا أهمية دعم القطاع التعاوني، والتوسع في اقامة المشروعات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة، ومنافذ التسويق، لتشغيل الشباب وتنمية القرى، الأمر الذي سيساهم أيضا في تحقيق طفرة انتاجية والأمن الغذائي والتنمية الزراعية الشاملة والمستدامة.

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