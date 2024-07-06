صن داونز يعلن رسميا عن مدربه الجديد

أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي رسميا، تعيين ستيف كومفيلا مديرا فنيا خلفًا لرولاني موكوينا، الذي رحل عن الفريق بنهاية موسم 2023-2024.

وقال صن داونز في بيان رسمي عبر موقعه، أن كومفيلا سيعاونه مانكوبا منجتشيتي والجهاز الفني في قيادة الفريق.

وأعرب ستيف كومفيلا عن سعادته بالعودة إلى صن داونز قائلًا: "أنا متحمس للغاية للعودة إلى ماميلودي صن داونز، الذي كان دائمًا مصدر إلهام لي وعاملوني باحترام وحب، أنا ملتزم بالمساهمة في تحقيق النادي لأهدافه في جنوب إفريقيا والقارة الأفريقية."

ويستعد صن داونز حاليًا في جنوب إفريقيا للموسم المقبل، ومن المقرر أن يغادر إلى النمسا خلال أيام قليلة لاستكمال تحضيراته للموسم الجديد.

صن داونز يعلن رسميا رحيل موكوينا عن تدريب الفريق

وكان نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، أعلن رسميا رحيل مدربه رولاني موكوينا، بعد التوصل لاتفاق بفسخ التعاقد بشكل ودي.

وأعلن النادي الجنوب أفريقي أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي "فيسبوك"، رحيل موكوينا مع تمني التوفيق له خلال الفترة المقبلة.

وقرر النادي تولى منكوبا منكيثي وباقي أعضاء الجهاز الفني قيادة الفريق في فترة الإعداد للموسم القادم.

وكان موكوينا صاحب الـ37 عامًا، تولى قيادة صن داونز في أكتوبر 2022، بشكل منفرد بعدما كان مساعدًا لـ ستيفي كومبيلا، خلفًا لـ بيتسو موسيماني في أكتوبر 2020، حيث قاد الفريق في 91 مباراة بمختلف المسابقات، وفاز بالدوري الجنوب إفريقي 3 مرات، ودوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى العام الماضي.

ولم ينجح موكوينا في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فشل في الوصول إلى النهائي في النسخ التي قاد فيها صن داونز، وخرج آخر نسختين أمام الوداد والترجي على الترتيب.