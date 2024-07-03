صن داونز يعلن رحيل مدربه رولاني موكوينا

أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم الأربعاء، رحيل مدربه رولاني موكوينا عن تدريب الفريق، بعد أن تولى المسئولية منذ رحيل بيتسو موسيماني.

بيان صن داونز بشأن رحيل موكوينا

وكتب صن داونز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ماميلودي صن داونز ورولاني موكوينا يتفقان على الانفصال بشكل ودي.

وأكد: يتمنى صن داونز أن يعرب عن امتنانه لـ رولاني موكوينا لمساهمته في نجاحات وإنجازات النادي خلال فترة توليه المسئولية.

وأضاف البيان: سيكون رولاني موكوينا إلى الأبد جزءًا من عائلة ماميلودي صن داونز ويتمنى له النادي كل التوفيق في مساعيه المستقبلية.. واتخذ مجلس الإدارة قراره مع مراعاة أهداف وتوقعات النادي ولم يكن متأثرا أو مستندا إلى توصية من أي فرد مرتبط بالنادي، ويلتزم صن داونز بتطوير ونمو المدربين واللاعبين وإعدادهم للموسم المقبل.

واختتم: يستعد نادي ماميلودي صن داونز للتركيز على المنافسة في جميع المسابقات القادمة، ويشرفه أن يكون أحد أندية كرة القدم الأربعة التي تمثل القارة الأفريقية في كأس العالم للأندية FIFA 2025 التاريخية.

مشوار رولاني موكوينا مع صن داونز

ومنذ توليه قيادة صن داونز في أكتوبر 2022، قاد الفريق الجنوب أفريقي في 91 مباراة بمختلف المسابقات، وفاز بالدوري الجنوب إفريقي 3 مرات، ودوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى العام الماضي، بينما لم ينجح في الفوز بدوري أبطال أفريقيا.