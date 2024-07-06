يواجه منتخب فرنسا نظيره الإسباني في المباراة المرتقبة على ملعب «أليانز آرينا» في الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وكان قد تأهل المنتخب الإسباني إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على نظيره الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما تغلب منتخب فرنسا على البرتغال بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح.

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024

وتنطلق مباراة إسبانيا ضد فرنسا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يوليو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تفوق تاريخي لمنتخب فرنسا

هذه المواجهة هي الخامسة في تاريخ لقاءات المنتخبين ببطولة كأس الأمم الأوروبية، والتي يتفوق فيها الديوك من حيث عدد الانتصارات حيث حقق انتصارين مقابل انتصار وحيد للماتادور وتعادلا في لقاء.

البداية، كانت في نهائي نسخة 1984، وحقق المنتخب الفرنسي الانتصار (2-0) بتوقيع ميشيل بلاتيني وبرونو بيلوني.

المواجهة الثانية كانت في دور المجموعات لنسخة 1996، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

المواجهة الثالثة كانت في نسخة 2000، في الدور ربع النهائي، وحقق الديوك الانتصار (2-1)، وأطاحوا بالماتادور من البطولة.

أما المواجهة الرابعة والأخيرة، كانت في نسخة 2012، وتحديدًا في الدور ربع النهائي، ووقتها حقق الماتادور أول انتصار في تاريخه على الديوك في بطولة اليورو (2-0).