تفوق تاريخي لـ فرنسا على إسبانيا قبل موقعة نصف نهائي يورو 2024

ضرب المنتخب الفرنسي موعدًا ناريًا مع إسبانيا، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، على ملعب "أليانز أرينا".

وكان المنتخب الفرنسي قد أطاح بالبرتغال من ربع النهائي بركلات الترجيح (5-3) عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

تفوق تاريخي لمنتخب فرنسا



أما المنتخب الإسباني، فقد أطاح بألمانيا صاحب الأرض والجمهور (2-1) بهدف قاتل سجله ميكيل ميرينو في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

هذه المواجهة هي الخامسة في تاريخ لقاءات المنتخبين ببطولة كأس الأمم الأوروبية، والتي يتفوق فيها الديوك من حيث عدد الانتصارات حيث حقق انتصارين مقابل انتصار وحيد للماتادور وتعادلا في لقاء.

البداية، كانت في نهائي نسخة 1984، وحقق المنتخب الفرنسي الانتصار (2-0) بتوقيع ميشيل بلاتيني وبرونو بيلوني.

المواجهة الثانية كانت في دور المجموعات لنسخة 1996، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

المواجهة الثالثة كانت في نسخة 2000، في الدور ربع النهائي، وحقق الديوك الانتصار (2-1)، وأطاحوا بالماتادور من البطولة.

أما المواجهة الرابعة والأخيرة، كانت في نسخة 2012، وتحديدًا في الدور ربع النهائي، ووقتها حقق الماتادور أول انتصار في تاريخه على الديوك في بطولة اليورو (2-0).