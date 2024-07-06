السبت 06 يوليو 2024
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أخبار مصر

تداول 16 ألف طن بضائع و904 شاحنات بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر،
موانئ البحر الأحمر، فيتو

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 904 شاحنة و410 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 385 شاحنة و385 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 519 شاحنة و25 سيارة. 

ميناء سفاجا 


  يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ADEL 1 وعلى متنها 3350 رأس عجول حية قادمة من جيبوتى لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم واجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشىء مختلفة، حيث اتخذت  الجهات المختصة بالميناء اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق.
واستقبل الميناء السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة ALCUDIA EXPRESS، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الرياض وALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 1890 طن بضائع و270 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، آور وآيلة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3845 راكب.
 

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