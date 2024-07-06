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بسبب ارتفاع الأمواج، منع نزول البحر بشواطئ العجمي لليوم الثاني (صور)

منع نزول شواطئ العجمي،
منع نزول شواطئ العجمي، فيتو

رفعت شواطيء العجمي غرب الإسكندرية، الرايات الحمراء لليوم الثاني على التوالي، وهو ما يعني خطورة النزول إلى مياه البحر خاصة مع ارتفاع الأمواج ووجود رياح متوسطة الشدة مصحوبة بدوامات في المياه المفتوحة بالعجمي.

منع نزول شواطئ العجمي 

وقام مسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ومشرفي شواطئ العجمي بإخلاء مياه البحر من المصطافين ومنع النزول إلى المياه في عدة شواطئ بالعجمي بسبب ارتفاع الأمواج وخطوة ذلك على حياة المواطنين وسط اعتراض الرواد ونزولهم للمياه مرة أخرى وإخراجهم مرات عديدة.

وقام أسامة علي، مدير شواطئ الإسكندرية، وحمدي إبراهيم مدير شواطئ العجمي، والعميد محمد علاء مساعد المراقب العام، بالمرور على الشواطئ للتأكد من رفع الرايات الحمراء ووجود لافتات منع نزول المياه في بعض الشواطئ لخطورة ذلك، وكذلك لمراقبة التزام المستأجرين بأسعار التذاكر المعلنة وعدم وجود اكراميات.

ضبط مخالفات بالشواطئ 

 وكان قام الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف يرافقه محمد طلحة مدير عام الإدارة العامة للسياحة، وفيكتور عزت رئيس قسم المتابعة، العميد أسامة إسماعيل المشرف العام على الشواطئ ومفتشي قسم المتابعة الميدانية بالإدارة ومجموعة من مفتشي الإدارة بالمرور على الرواد بشواطئ القطاع الشرقي لمتابعة سير العمل والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للرواد والالتزام بكافة التعليمات  . 

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