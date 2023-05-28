الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية: رفع الرايات الحمراء على الشواطئ (صور)

رفع الرايات الحمراء
رفع الرايات الحمراء بشواطئ الإسكندرية، فيتو

 أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته برفع درجة الاستعداد بالشواطيء وإتخاذ كافة التدابير على الشواطئ خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر، للحفاظ على سلامة المصطافين.

وذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على حماية رواد الشواطئ من الغرق بناء على عدم استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، أوضح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن شواطئ الإسكندرية رفعت الرايات الحمراء تحذيرًا للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر. وتم التشديد على رفع درجة الاستعداد لدي عمال أبراج المراقبة وتكثيف تواجد المنقذين والغطاسين. والمرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الأماكن المحددة للسباحة.

وأكد عبد الرازق على مستأجري شواطئ العجمي لإتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة نظرًا لإرتفاع الأمواج، والتشديد علي منع المواطنين من التوغل داخل مياه البحر والتواجد بالمناطق الآمنة فقط للاستحمام.

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وأهابت محافظة الإسكندرية برواد الشواطىء المفتوحة الإلتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.

 

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