الأربعاء 03 يوليو 2024
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محافظات

من هو اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ الجديد ؟

اللواء علاء عبد المعطي
اللواء علاء عبد المعطي
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يعتبر اليوم الأربعاء أول أيام عمل اللواء علاء عبد المعطي كمحافظا لمحافظة كفر الشيخ وذلك بعد أن يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إذ من المنتظر أن يصل المحافظة ويستلم مهامه بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة ومباشرة مهامه.

  • شغل منصب مساعد وزير الداخلية

وشغل عبد المعطي منصب  مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حيث قاد العديد من الضربات الأمنية الناجحة ضد تجار العملة والسوق المصرفي الموازي، وعمل على مكافحة الفساد بكفاءة عالية.

وخلال فترة عمله كمساعد وزير الداخلية للأموال العامة، تمكن اللواء علاء عبد المعطي من توجيه العديد من الضربات الأمنية الناجحة ضد الجرائم الاقتصادية، بما في ذلك القضاء على السوق المصرفي الموازي وضبط المخالفين، كما تمكن من قيادة عمليات ناجحة لمكافحة الفساد في مختلف القطاعات، مما ساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية.

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كما سبق وأن عمل اللواء علاء عبد المعطي مدير قطاع جهاز الأمن الوطني بالغربية، ثم نائبًا بقطاع الأمن الوطني.

ويأتي تعيين اللواء علاء عبد المعطي، محافظا لكفر الشيخ خلفا للواء جمال نور الدين محمد زكي، الذي تولي المنصب في نوفمبر عام 2019  ، إذ تخرج اللواء جمال نور الدين، في كلية الشرطة، عام 1979م، وتولي العديد من المناصب في وزارة الداخلية، ووصل نور الدين، إلى منصب مساعد الوزير، لقطاع التفتيش والرقابة من عام 2015 م - عام 2017 م.

 

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علاء عبد المعطي كفر الشيخ حركة المحافظين

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