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وفاة شابين صعقا بالكهرباء أثناء العمل في مزرعة مواشي بالغربية

وفاة شابين صعقا بالكهرباء
وفاة شابين صعقا بالكهرباء أثناء العمل في مزرعة مواشي

 توفي شابان في العشرينات من عمرهما إثر صعق كهربائي أثناء عملهما في مزرعة مواشي بقرية الأنبوطين التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.

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الحادث وقع صباح اليوم حيث كان الشابان ويدعان "كمال.ي"٢٥ عاما مقيم بعزبة العرب و"عبد اللطيف.ر" ٢٤ سنة مقيم بقرية كفر طرنه يقومان بأعمال صيانة داخل المزرعة الخاصة بصديق لهم يدعي"طه.ال" مقيم بقرية الأنبوطين عندما تعرضا لصعق كهربائي مميت.

وتم استدعاء فرق الإسعاف على الفور إلى الموقع، إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياتهما بعد وصولها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا بالواقعة وعلي الفور فتحت تحقيقًا في الحادث لتحديد أسباب الوفاة وللتأكد من مدى الامتثال للإجراءات الأمنية في موقع العمل ومن المنتظر أن تُصدر النتائج النهائية للتحقيق في الأيام القليلة المقبلة.

فيما أعرب ناصف سند عمدة قرية الأنبوطين محل الواقعة أن الشابين وأهلهما عن صدمتهما العميقة لهذا الحادث المأساوي، حيث وصفوهما بأنهما كانا شبابًا مجتهدين وملتزمين بعملهما  وكانا يساعدا صديق لهم بالقرية نظرا لإرتباطهم الشديد ببعضهم.

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