هشام ماجد ناعيا أحمد رفعت: خبر صعب أوي

نعى الفنان هشام ماجد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت والمنتخب الوطني السابق، بعد رحيله صباح اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 31 عاما.

هشام ماجد ينعي أحمد رفعت

وكتب هشام ماجد قائلا: “لا إله إلا الله … خبر صعب أوي … ربنا يرحم اللاعب أحمد رفعت ويغفرله ويصبر كل أهله”.

وفاة أحمد رفعت

وكانت صفحة نادي مودرن سبورت أعلنت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم السبت، عن وفاة أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إثر تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وكان أحمد رفعت قد أدلى بتصريحات في آخر لقاء تلفزيوني له مع الإعلامي إبراهيم فايق قبل وفاته، حيث أكد خلالها على تعافيه من أزمة قلبية وقعت خلال مباراة الاتحاد بالدوري المصري في شهر مارس الماضي.

في حديثه، كشف أحمد رفعت عن تفاصيل الحالة الصحية التي ألمت به، وأشار إلى الضغوط النفسية التي كان يتعرض لها ورفض الكشف عنها، مما أسهم في تدهور حالته الصحية وتوقف عضلة قلبه بشكل مفاجئ.