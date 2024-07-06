فنانون لفتوا الأنظار في مسلسل الوصفة السحرية، أبرزهم وليد عبد الغني

لفت عدد من الفنانين الأنظار في مسلسل الوصفة السحرية بأدائهم المتميز لشخصياتهم التي يقدمونها خلال أحداث المسلسل، وبالرغم من أن بعضهم وجوه مألوفة للجمهور إلا أن ظهورهم في هذا العمل كان مختلفًا وترك بصمة وجعلهم أقرب إلى الجمهور، ومن أبرز هؤلاء الفنانين:

الفنان وليد عبد الغني

ويأتي الفنان وليد عبد الغني في مقدمة الفنانين الذين قدمهم مسلسل الوصفة السحرية بصورة جديدة وذلك من خلال شخصية زين، ذلك الزوج النرجسي المستغل الذي يستغل زوجته وعملها وممتلكاتها لتحقيق مصالحه الشخصية ويمارس عليها كل أنواع الكذب وقلب الحقائق لتحقيق أغراضه.

وكانت بدايات الفنان وليد عبد الغني من خلال مسلسل أوراق مصرية عام ٢٠٠٤، كما اشترك بعد ذلك في عدة أعمال ناجحة، وواصل مشاركاته الفنية حتى شارك في رمضان عام ٢٠٢٣ بمسلسل الصفارة مع أحمد أمين وطه دسوقي حيث قدم شخصية مستر طارق، كما شارك في مسرحية بعيد عنك.

الفنان أسامة عبد الله

نجح الفنان أسامة عبد الله أن يظهر في المسلسل بصورة جديدة ولفت أنظار المتابعين بشخصية كامل، وهو رجل أعمال يعيش في "الكومباوند" الذي يجمع أبطال المسلسل وهو كثير الحديث ولكن لا يعلم أحد الكثير عن تفاصيل حياته والتي تبدو أنها تخفي الكثير.

والفنان أسامة عبد الله له مشوار ليس بقصير في الفن، فقد سبق مسلسل الوصفة السحرية مشوار فني بدأ عام ١٩٨٦، وخلاله شارك في عدة أعمال فنية من ضمنها مسلسل طايع، موعد مع الوحوش، وكفر دلهاب، وأفلام تراب الماس وجحيم في الهند وغيرها من الأعمال.

الفنان أحمد شاهين

ويعتبر الفنان أحمد شاهين أيضًا من أبرز الوجوه التي تألقت خلال أحداث مسلسل الوصفة السحرية وذلك من خلال شخصية عز الصديق المقرب لمالك "عمر الشناوي" والذي يحترم النساء والحب على عكس صديقه سيف، ولأحمد أيضًا مشوار فني بدأ في ٢٠١٨ شارك فيه، حتى العام الماضي، في عدد من الأعمال المتميزة ولكن تظل شخصية عز من أبرز الشخصيات في مشواره الفني لأنها منحته مساحة كبيرة للكشف عن قدراته الفنية.

الفنان عبد الرحمن القليوبي

وبالرغم من أنه وجه مألوف حيث شارك في أعمال ناجحة من قبل مثل ملوك الجدعنة والاختيار والحشاشين وجزيرة غمام وغيرها من الأعمال، إلا أن الفنان عبد الرحمن القليوبي يظهر بصورة مختلفة خلال أحداث مسلسل الوصفة السحرية بشخصية الشخص الذي يراقب الجميع في "الكومباوند" من أجل الوصول إلى معلومات عن الكاتبة هالة الشناوي، ويتبع في مراقبته أساليب غير معتادة كما يحاول التنكر بصور كوميدية.

ملك ياسر

وتعتبر الفنانة الشابة ملك ياسر أيضًا من أبرز الوجوه اللافتة في مسلسل الوصفة السحرية، بالرغم من أنها ليست شخصية رئيسية في الأحداث إلا أنها نجحت في أن تلفت أنظار الجمهور المتابع للمسلسل بأسلوبها في الحديث وخفة ظلها وكذلك بجمالها، وكانت بداية ملك ياسر في عالم الفن من خلال مسلسل لا تطفئ الشمس عام 2017، ومسرحية جريما في المعادي عام 2018، ثم شاركت بعد ذلك في أكثر من عمل فني.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية يشارك في بطولته شيري عادل وعمر الشناوي، ولقاء سويدان، وإسلام جمال وكارولين عزمي ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.