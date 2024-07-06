مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص آخرين في حادث تصادم بالمنيا

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 4 أشخاص آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي ومركبة توك توك بالطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام مركز بني مزار شمال المنيا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإيداع الجثة بالمشرحة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بـ المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي أمام مركز بني مزار، وأسفر هذا الحادث عن وقوع ضحايا ومصابين وتم نقلهم الي المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

قوات الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث وتبين مصرع روفيدة. م. م 14 سنة فيما أصيب يوسف. م. ع 16 سنة ومحمد. ح. ع 46 سنه ومصطفى. ج. ر 36 سنه وابتسام. ح. ر 37 سنة بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وإيداع الجثة داخل المشرحة للعرض علي الطبيب الشرعي.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو العبور الخاطئ والسرعة الزائدة، وتم التحفظ على المركبات تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى لتيسير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.