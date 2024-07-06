الإحصاء: 9.9 % زيادة في أعداد الموفدين للخارج في مهام علمية لعام 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة السنوية "الموفدون العائدون من الخارج من مهام علمية عام 2023".

إجمالي الموفــدين للخارج في مهام علميــة

وبلغ إجمالي الموفدين للخارج في مهام علمية 188 موفدا عام 2023، مقابل 171 موفدا عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 9.9 ٪.

إجمالي الموفدون للخارج في مهام علمية

كما بلغ إجمالي الموفدون للخارج في مهام علمية خلال الفترة من (2020 ـ 2023) عدد 569 موفدا كانت جامعة أسيوط أعلى جامعة من حيث عدد الموفدون من إجمالي أعداد الموفدون خلال تلك الفترة بعدد 57 موفدا، تليها جامعة القاهرة بعدد 55 موفد، ثم جامعة المنصورة بعدد 47 موفد، ثم جامعة عين شمس بعدد 42 موفدا ثم جامعة طنطا بعدد 41 موفد، وبلغ عدد الموفدون 327 في باقي الجامعات والمؤسسات العلمية خلال نفس الفترة.

الموفدون للخارج في مهام علميــة وفقًا للدرجة العلمية المراد الحصول عليها:

وتنوعت الدرجة العلمية المراد الحصول عليها للموفدين لعام 2023 على النحو التالي:

أبحاث ما بعد الدكتوراه: عدد 28 موفدين، بنسبة 14.9٪ من إجمالي الموفدين.

مهمة علمية ما بعد الدكتوراه: 21 موفدًا، بنسبة 11.2٪ من إجمالي الموفدين.

دكتوراه من الوطن: 21 موفدا بنسبة 11.2 ٪ من إجمالي الموفدين.

دكتوراه: 78 موفداُ، بنسبة 41.5٪ من إجمالي الموفدين.

تدريب: 24 موفدين، بنسبة 12.8٪ من إجمالي الموفدين.

مشروع أبحاث: 4 موفدين، بنسبة 2.1٪ من إجمالي الموفدين.

درجة الماجستير: 12 موفد، بنسبة 6.4٪ من إجمالي الموفدين.

الدراسات العملية: 164 موفدًا، بنسبة 87.2 ٪ من إجمالي الموفدين.

الدراسات النظرية: 24 موفدًا، بنسبة 12.8٪ من إجمالي الموفدين.