السبت 06 يوليو 2024
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حوادث

معاقبة 3 سيدات وسباك بالإعدام شنقا في جريمة قتل بالساحل

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بمحكمة استئناف القاهرة دائرة الساحل برئاسة المستشار جمال حسن والمستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح حضوريا وبإجماع آراء أعضائها، حكما بمعاقبة 3 سيدات وسباك، بالإعدام شنقا، لقتل شخص فى منطقة  الساحل   لسرقته.

 

وكانت المحكمة تسلمت رأى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم.

وتبين من أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أن “المتهمان الأول السباك والثانية كوافيرة بدائرة قسم شرطة الساحل فى محافظة القاهرة قتلا المجني عليه محمد حسن عبد الوهاب، عمدًا من غير سبق اصرار او ترصد وذلك بان اتفقا مع المتهمتين الثالثة والرابعة بعد ان جاشت نفسهم الشريرة بالطمع للظفر بأموال ومنقولات المجني عليه غدرا ولو اقتضى في ذلك هلاكه، وفي سبيل الوصول الي ما ابتغوه حددوا الأدوار فيما بينهم، وتوجها الي مسكنه فانتظرها الأول اسفل العقار مراقبا طريقها ومرشدا لها عن مسكن ضحيتهم، بينما صعدت الثانية إلى مأمنه، وخدعته كونها مندوبة مبيعات واستدعت ماكرة الأول إليهما وما أن ظفرا بالمجني عليه، طرحاه ارضا، وجثما فوقه، حاكما الأول قبضته بقوة على فمه وانفه، وكبلا يديه باستخدام كابل كهربائي (سلك)،  قاصدين إزهاق روحه فاحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات،  وقام المتهمون بسرقة محتويات منزل المجنى عليه”.

 

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محكمة الجنايات وسباك الساحل مفتى الجمهورية

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