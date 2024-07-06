صدمة الأب وبكاء الابنة، طالبة بالثانوية العامة تنهار بعد امتحان الكيمياء (صور)

امتحانات الثانوية العامة 2024، التقطت عدسة "فيتو" مشاهد حزن إحدى طالبات الثانوية العامة أثناء احتضان والدها لها والبكاء عقب الانتهاء من امتحان الكيمياء.

وظهرت الفتاة وهي تحاول أن تشرح لوالدها مدى صعوبة الامتحان بعيون تملؤها الدموع، ليقابلها هو باحتضانها والتربيت على كتفها بينما تغلبت على وجهه ملامح الحزن والصدمة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا

الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل

الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الإحصائيات بأعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024.

امتحانات شهادة الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024، وصل إلى 745086 طالبًا وطالبة، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وصل إلى 11 لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل إلى 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية إلى 84 مركزًا.

لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية لـ 81 طالبًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية لـ 38 طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين لـ 255 طالبًا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين لـ 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ 1646 طالبًا.