توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي الإسكندرية والسادات

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، بروتوكول مشترك للتعاون في مجال الاستشارات الهندسية والإشراف على المنشآت الهندسية بالجامعة.

جرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور سعيد علام، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف محمد على، نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب، واللواء عمرو علام، الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثل شركة كير للمقاولات ومندوب جهاز الخدمة الوطنية، والدكتور عصام وهبة، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، والدكتور وليد عبد العظيم، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية.

وأشار قنصوة إلى أن البروتوكول تضمن قيام المركز الهندسي بجامعة الإسكندرية بمراجعة الدراسات التصميمية والتصميمات الإنشائية والمعمارية للأعمال الجاري تنفيذها وإعداد الدراسات التصميمية للمبانى الجديدة التي قد تحتاجها جامعة مدينة السادات، والإشراف الدوري على تنفيذ ما تحتاجه من مشروعات وإنشاءات ومباني وشبكات البنية التحتية.

وأكدت الدكتورة شادن معاوية أن هذا التعاون يرجع إلى القيمة العلمية والخبرة الفنية لدى جامعة الإسكندرية والتي تؤهلها للقيام بالأعمال المسندة إليها بالبروتوكول، موضحة أنه تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تعمل على تقوية وتنمية وتطوير التعاون، والتنسيق فيما بينهما وبحث آفاق التعاون في المجالات المختلفة والعمل على حل وتذليل أية عقبات.