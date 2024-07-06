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رياضة

يورو 2024، مبابي يكشف سبب استبداله أمام البرتغال

مبابي،فيتو
مبابي،فيتو

أكد كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا المنتقل حديثا لصفوف ريال مدريد، أنه  شعر بإرهاق بدني شديد في مباراة البرتغال بربع نهائي يورو 2024.

مبابي يكشف سبب استبداله

وقال مبابي عقب إقصاء البرتغال من دور الثمانية ببطولة يورو 2024: "لقد تحدثت مع المدرب (ديشامب) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة واتفقنا سويا أنني سأحاول".


وأضاف في تصريحات أبرزتها شبكة  راديو مونت كارلو: "لكن بنهاية الشوط الإضافي الأول، أكدت للمدرب أنني لم أعد أشعر بنفسي، فأنا مرهق جدا، وقال لي حسنا وقام باستبدالي".

وتابع قائد الديوك: "أتمنى أن أتمكن من مساعدة الفريق في المباراة المقبلة أمام إسبانيا في نصف النهائي، والأمر متروك لي للارتقاء بمستواي".

وعن تقييمه لأداء فرنسا، قال مبابي: "لا يمكن الحديث بهراء وسط نشوة الفوز والاحتفال بالتأهل، وسنناقش الأمر غدا في غرفة خلع الملابس لتحليل ما نقوم به، والبحث عن حلول لعدم تسجيلنا الأهداف مع ضرورة الحفاظ على الصلابة الدفاعية".

وأشار إلى أن الكرة التي اصطدمت برأسه في الدقائق الأولى بالشوط الثاني أثرت على رؤيته بشكل جيد، لكنه تحسن تدريجيا مع مرور الوقت.


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