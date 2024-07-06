طلاب الثانوية العامة عن امتحان الجغرافيا: كان سهل (فيديو)

عبر طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية بلجان مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية التجريبية بالدقي عن سعادتهم بسهولة مادة الجغرافيا مؤكدين أن الامتحان لم يخرج عن مستوى الطالب المتوسط خاصة فيما يتعلق بالأسئلة المتعلقة بالخرائط.

وأكد الطلاب أن الامتحان لم يخرج عن كتاب وزارة التربية والتعليم، مشيرين إلى ان الوقت المخصص للامتحان كان كافيا للغاية للإجابة على كافة الأسئلة.

وأشار الطلاب إلى أنهم استفادوا من ورقة مفاهيم الصف الثالث الثانوي في الإجابة على بعض الأسئلة.

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم السبت، امتحاني مادتي الكيمياء والجغرافيا من الساعة التاسعة صباحا ولمدة 3 ساعات وسط إجراءات أمنية مشددة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الإحصائيات بأعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024.

امتحانات شهادة الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024، وصل إلى 745086 طالبًا وطالبة، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وصل إلى 11 لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل إلى 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية إلى 84 مركزًا.

لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة

وكشفت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية 81 طالبًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية 38 طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين 255 طالبًا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 1646 طالبًا.