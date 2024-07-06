حافظ على المركز الثالث، إيرادات فيلم عصابة الماكس أمس

واصل فيلم عصابة الماكس بطولة الفنان أحمد فهمي، حفاظه على المركز الثالث في شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية وذلك منذ طرحه تزامنا مع موسم أفلام عيد الأضحى المبارك الماضي.

إيرادات فيلم عصابة الماكس

وحقق فيلم عصابة الماكس أمس الجمعة إيرادات بلغت 534 ألف جنيه، ليحافظ على المركز الثالث بعد فيلم ولاد رزق 3 بالصدارة، وفيلم اللعب مع العيال في المركز الثاني.

فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول «الماكس»، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

أبطال فيلم عصابة الماكس

الفيلم بطولة أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا وصلاح عبدالله وهشام ماجد ومحمد ثروت وحمدي الميرغني وحمو بيكا ووالفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية.