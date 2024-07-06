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حوادث

20 يوليو، الحكم على نادين طارق بنشر فيديوهات خادشة للحياء على التيك توك

البلوجر نادين طارق
البلوجر نادين طارق

أجلت المحكمة الاقتصادية اليوم السبت، جلسات محاكمة البلوجر نادين طارق، لجلسة 20 يوليو للحكم على المتهمة بنشر الفسق والفجور، وبث مقاطع فيديو عبر حسابها على منصة تيك توك، متضمنا مقاطع فيديو خادشة للحياء، وألفاظ منافية للآداب العامة.

أدلة الإدارة العامة لمباحث الآداب

وقررت نيابة الهرم إحالة البلوجر نادين طارق إلى المحاكمة، كما واجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمة بالأدلة التي جمعتها ضدها الإدارة العامة لمباحث الآداب.

 وأحرزت هاتفها المحمول الذي يحتوي مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة ومشاهد إباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من أجل جمع الأرباح.

وأمرت النيابة بفحص مقاطع الفيديو المضبوطة والخاصة بالبلوجر بعد تفريغها من قبل الأجهزة المعنية، كما أمرت باستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة. 

حبس البلوجر نادين طارق بسبب الفيديوهات الخادشة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط البلوجر نادين طارق، أنها قامت ببث مقاطع فيديو عبر حسابها على منصة تيك توك متضمنا مقاطع فيديو خادشة للحياء وتتضمن ألفاظ منافية للآداب العامة، وأمرت بحبسها.

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