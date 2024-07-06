السبت 06 يوليو 2024
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طلاب الثانوية العامة بالأقصر عن امتحان الكيمياء: مش أصعب من الفيزياء (بث مباشر)

خروج طلاب الثانوية
خروج طلاب الثانوية العامة،فيتو

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصدت فيه آراء طلاب الثانوية العامة 2024، بمحافظة الأقصر عقب الانتهاء من تأدية امتحانات الكيمياء والجغرافيا على مدار 3 ساعات متواصلة.

طلاب الثانوية العامة اليوم 

وعبر طلاب الشعبة العلمية عن صعوبة امتحان الكيمياء اليوم السبت، حيث كان طويلًا وبه أسئلة معقدة تحتاج تفكير ذهني مكثف، لكن مقارنة بامتحان مادة الفيزياء فليس الاصعب منها.

امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة 

فيما عبر طلاب الشعبة الأدبية عن آرائهم حول امتحان مادة الجغرافيا، وأكدوا أنه سهلًا وفي مستوي الطالب المتوسط، كما أن الأسئلة ليست صعبة أو غير مباشرة، مطالبين وزارة التربية والتعليم بأن تكون الامتحانات القادمة سهلة مثلما حدث اليوم.

الثانوية العامة بالأقصر 

وكانت محافظة الأقصر استعدت لماراثون الثانوية العامة، بـ 22 لجنة تم تجهيزها لاستقبال 6912 طالبا وطالبة، حيث تضم محافظة الأقصر، 5154 طالبا بشعبة علمى علوم، 389 طالبا في شعبة علمى رياضة، و1369 طالبا في شعبة الأدبى، كما تم تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين لخدمتهم طوال فترة الإمتحانات.

ووجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر رؤساء اللجان بضرورة إلزام الملاحظين بالانضباط في مواعيد الحضور مع منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتوفير الهدوء داخل اللجان ليؤدي الطلاب امتحاناتهم في جو من الهدوء والاستقرار النفسي، مشدده على تحقيق أقصى صور الانضباط داخل اللجنة، وإبلاغ غرفة العمليات فورًا حال حدوث أي طارئ.

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