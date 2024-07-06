السبت 06 يوليو 2024
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طلاب الثانوية العامة في مطروح: الخريطة في امتحان الجغرافيا كانت مبكسلة (صور)

صورة تباين اراء طلاب
صورة تباين اراء طلاب الثانوية العامة بمطروح

أنهى طلاب الثانوية العامة بمطروح امتحاني الجغرافيا والكيمياء، وسط حالة من تباين الآراء بين طلاب العلمي والأدبي بسبب امتحاني الجغرافيا والكيمياء  .

وقال أحد طالبات الثانوية العامة بالشعبة الأدبية إن امتحان الجغرافيا  كان في مستوي الطالب المتوسط الامتحان كان في اسئلة مباشرة وأخرى صعبة واشتكى البعض قائلين:" الخريطة كانت مبكسلة".

كما قالت احدي طالبة الشعبة العلمي إن امتحان الكيمياء كان مابين المتوسط والصعب كان هناك تكات في الاسئلة المراقبين كانو يوترون الشباب والوقت غير كافي لحل الامتحان.

 

ورصدت عدسة  "فيتو" آراء  طلاب الثانوية العامة بعد أداء امتحان الجغرافيا والكيمياء في لجنة مجمع باحثة البادية بمطروح.

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