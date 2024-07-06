إيبارشية طما تنظم دورة تدريبية في التدبير الكنسي للكهنة والخدام

الكنيسة، اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية في "التدبير الكنسي" التي ينظمها المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD) بقيادة عميد المعهد د.مجدي لطيف السندي، وذلك لكهنة ومكرسات وخدام وخادمات إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس بمحافظة سوهاج.

وشارك في الدورة 60 من الآباء الكهنة والمكرسات وخدام وخادمات إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس.

التدبير الكنسي

وهذه هي الدورة الخامسة من سلسلة الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية العام الجاري حيث سبقها دورات قدمت في إيبارشيات أسوان، أبنوب والفتح وأسيوط، ناميبيا وتوابعها، إلى جانب قطاع كنائس عزبة النخل.

وتهدف دورة (COPTICAD) إلى تدريب المشاركين على مبادئ وأساليب التدبير الكنسي والتدبير الحكيم والعمل المؤسسي والمنهج التنموي في الخدمة الكنسية، وذلك من خلال التدريب التفاعلي وورش عمل يشترك فيها مجموعات المتدربين.

وتأتي هذه الدورات استجابة لتوصيات السمينار الثامن للمجمع المقدس الذي انعقد في شهر نوفمبر من عام ٢٠٢١.