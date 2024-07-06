ثلاث بطولات، حصاد مسيرة أحمد رفعت مع الساحرة المستديرة

وفاة أحمد رفعت، أعلن نادي مودرن سبورت وفاة اللاعب أحمد رفعت صباح اليوم السبت بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى ليفارق الحياة وذلك إثر الوعكة التي تعرض لها من قبل في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، بعدما سقط على الأرض فاقدًا الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب..

وشهدت مسيرة أحمد رفعت القصيرة في الملاعب المصرية تتويجه بثلاث بطولات بعدما حصد لقب بطولة كأس السوبر المصري مع فريق الزمالك في موسم 2016-2017.

كما توج بلقب بطولة رابطة الأندية المحترفة مع فريق مودرن فيوتشر في موسم 2022-2023.

كما حصد أحمد رفعت لقب بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة مع منتخب مصر للناشئين.

ولعب أحمد رفعت لأندية مودرن فيوتشر، المصري، إنبي، الوحدة الإماراتي، الزمالك، الاتحاد السكندري كما انضم للمنتخب الوطني الأول ومنتخب الشباب

أرقام أحمد رفعت مع الأندية

و شارك أحمد رفعت خلال مسيرته مع إنبي في 74 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 9 أهداف.

كما لعب أحمد رفعت مع الزمالك في 26 مباراة، ونجح في تسجيل 4 أهداف بقميص الفارس الأبيض كما صنع 3 أهداف، وحصد مع الفريق لقب بطولة كأس السوبر المصري.

ومع فريق المصري البورسعيدي لعب أحمد رفعت 31 مباراة، وأحرز 8 أهداف وصنع 6، وخلال فترة تواجده مع فريق الاتحاد السكندري شارك في 24 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 8.

وخاض أحمد رفعت تجربة احترافية مع فريق الوحدة الإماراتي، وشارك في 10 مباريات مع الفريق في مختلف البطولات تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصنع 3 أهداف.

وأختتم أحمد رفعت مسيرته مع الأندية بالتواجد مع مودرن فيوتشر “مودرن سبورت” قبل تعرضه لوعكة فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري



وكان أحمد رفعت انضم لمنتخب مصر في 14 أغسطس 2014، وشارك في 7 مباريات دولية، وسجل هدفين ويعد أشهر أهداف رفعت مع المنتخب في مواجهة السودان بالبطولة العربية.