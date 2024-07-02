البرهان يوجه رسالة للوسطاء ويؤكد: لم نخسر الحرب

قال عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، إن السودان لن تخضع لأي ابتزاز بتفاوض يسلب هيبة وارادة القوات المسلحة ولا يلبي طموح الشعب.

انتهاكات الدعم السريع في السودان

وأضاف البرهان من أم درمان: "لن نتفاوض مع عدو يستمر في انتهاكاته ولا مع من يؤيده وواجبنا اعداد العدة للقتال ونرى الانتصار أمامنا كما نراكم الآن".

وتابع قائد الجيش السوداني: "قد نخسر معركة ولكننا لم نخسر الحرب ولو خسرنا أشخاص فالسودانيون كثر ونحي عبركم صمود الشعب السوداني الحر"، مضيفا: كل الشعب السوداني يقف مع القوات المسلحة عدا فئة ضالة تساند الباطل والمليشيا.

واستطرد البرهان: "لن نخذل السودانيين ونحن منتصرون وهذا العدو ومن معهم الى زوال وسنلاحقهم واحدا واحدا".

اقرأ أيضا: أحوال اللاجئين السودانيين في إثيوبيا.. معسكرات إيواء ومخيمات قرب الغابات وتهديدات بالخطف.. والنازحون يبحثون عن دولة أخرى مضيفة (فيديو وصور)

البرهان يوجه رسالة للوسطاء بشأن السودان

واستكمل البرهان: "نحي قواتنا في أم درمان واخواننا في الفاشر وبابنوسة وسنار وكل المحاور قوات مسلحة ومشتركة ومستنفرين.. نحن دعاة سلام ولا نرغب في الحرب ولكن لن نفاوض بشكل مهين ولن نذهب لها إلا بعزة".

واختتم البرهان: رسالتنا للوسطاء عليكم حث المرتزقة على الخروج من منازل المواطنين وهذه البلاد لن تسعنا مستقبلا إما نحن أو هم.. التزامنا أمام الشعب السوداني ان نسلمه الوطن خاليا من التمرد او نفنى جميعا كقوات مسلحة.