انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق في العياط

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب اندلاع حريق داخل منزل فى منطقة العياط، دون وقوع إصابات، لكشف مسبباته وتحديد بدايته ونهايته.

تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة العياط، وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى المنزل لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.