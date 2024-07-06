وزير الخارجية: مصر تدعو كافة القوى السياسية بالسودان إلى إعلاء مصلحة البلاد
قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، إن مصر تدعو كافة القوي السياسية إلى إعلاء مصلحة السودان .
وأضاف أن الصراع في السودان أدى إلى أزمة نزوح وخسائر بشرية ومادية كبيرة وتداعيات صحية خطيرة.
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