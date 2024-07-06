التحقيق مع شقيق عصام صاصا بتهمة تزوير توكيل

تباشر نيابة الجيزة التحقيق مع شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا، لاتهامه في واقعة تزوير توكيل لإحدى القضايا بالهرم.

وكلفت النيابة المباحث بإجراء كافة التحريات حول الواقعة، كما قررت استدعاء شهود العيان للاستماع لأقوالهم.

القبض على شقيق عصام صاصا

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا، لاتهامه في واقعة تزوير توكيل لإحدى القضايا بالهرم، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد عن مكان تواجد شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا داخل مسكنه بالهرم، وحيث أنه متهم في قضية تزوير توكيل لإحدى القضايا.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

توكيل مزور

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد بقيام عصام صاصا مطرب المهرجانات بتحرير توكيل مزوَّر لمحامٍ للترافع عنه أمام جهات التحقيق، واتهم البلاغ صاصا وآخرين بالتزوير، حيث لا يجوز تحرير التوكيل بعد مغادرة المتهم إلى خارج البلاد.

إحالة المطرب عصام صاصا للجنايات

وقرَّرت النيابة العامة، إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة والقتل الخطأ والتسبب في وفاة سائق عقب دهسه بسيارته للمحاكمة الجنائية.

وتضمن أمر إحالة المطرب عصام صاصا، في القضية رقم 6735 لسنة 2024 المقيدة برقم 2527 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة ان نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، تتهم المطرب عصام طه طلعت الشهير بـ عصام صاصا، 24 عاما طالب ومطرب، بأنه في يوم 6 مايو الماضي بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة؛ أحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين المخدر وجوهر الامفيتامين المخدر وجوهر الحشيش المخدر وجوهر الترامادول المخدر، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما قاد السيارة رقم س ي ر 1438 وهو تحت تأثير المخدر وتسبب خطأ في قتل المجني عليه أحمد مفتاح محروس وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطيه لجوهر المخدر فاصطدم بالمجني عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة بالمواد التي يعاقب عليها قانون هيئة الدواء، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.