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اقتصاد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 6 يوليو 2024

سعر الارز،فيتو
سعر الارز،فيتو

 يعتبر  الأرز أحد أهم السلع الغذائية الأساسية  على مائدة المصريين، والتي تشهد معدلات استخدام عالية لدى أي بيت مصري، ويحرص المستهلكون على معرفة أسعارها بشكل يومي.

 

سعر الأرز اليوم السبت 6 يوليو 2024 

 

وسجل سعر الأرز السائب  قيمة تتراوح من 30 إلى 33 جنيهًا للكيلو حسب جودة الأرز، ويتراوح سعر الأرز المعبأ بين 35 و41 جنيها حسب الشركة المنتجة. 

سعر الأرز اليوم، فيتو 

محافظ بني سويف إزالة زراعات الأرز المخالفة وتوقيع غرامات على المزارعين لتبديد المياه

 

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، قيام بعض المزارعين بزراعة الأرز بالمخالفة يؤثر سلبًا على عملية توزيع المياه بالمحافظة مشيرا إلى أن كل مزارع مخالف يُوقع عليه الغرامة المنصوص عليها بقانون الموارد المائية والرى وتحصيل قيمة تبديد المياه عن زارعة الارز بالمخالفة.

وأكد أن المحافظة ملتزمة بتوفير المياه لجميع المحاصيل المحدد زراعتها في بنى سويف وانه وجه وكيلا الزراعة والرى ببنى سويف بإزالة جميع زراعات الارز في بنى سويف لمخالفة بعض المزارعين وقيامهم بالزراعة مما يؤثر سلبًا على عملية توزيع المياه بالمحافظة.

 

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة في السوق

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة في السوق

 

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