غدا، محاكمة البلوجر نادين طارق بتهمة نشر الفسق والفجور

تستكمل المحكمة الاقتصادية غدا السبت، جلسات محاكمة البلوجر نادين طارق، المتهمة بنشر الفسق والفجور، بعد تأجيلها الجلسة السابقة لإحضار المتهمة من محبسها.

أدلة الإدارة العامة لمباحث الآداب

وقررت نيابة الهرم إحالة البلوجر نادين طارق إلى المحاكمة، كما واجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمة بالأدلة التي جمعتها ضدها الإدارة العامة لمباحث الآداب.

وحرزت هاتفها المحمول الذي يحتوي مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة ومشاهد إباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من أجل جمع الأرباح.

وأمرت النيابة بفحص مقاطع الفيديو المضبوطة والخاصة بالبلوجر بعد تفريغها من قبل الأجهزة المعنية، كما أمرت باستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة.

حبس البلوجر نادين طارق بسبب الفيديوهات الخادشة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط البلوجر نادين طارق، أنها قامت ببث مقاطع فيديو عبر حسابها على منصة تيك توك متضمنا مقاطع فيديو خادشة للحياء وتتضمن ألفاظ منافية للآداب العامة، وأمرت بحبسها.