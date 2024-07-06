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كوبا أمريكا 2024، الاحتكام لضربات الترجيح بين كندا وفنزويلا بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1/ 1

كندا وفنزويلا، فيتو
كندا وفنزويلا، فيتو

كوبا أمريكا 2024، انتهت مباراة فنزويلا وكندا ببطولة كوبا أمريكا 2024،  والمقامة على ملعب دالاس كاوبويز في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بالتعادل 1 - 1 بين المنتخبين.

وأحرز هدف كندا اللاعب جاكوب شافيلبيرج في الدقيقة 13 من عمر المباراة، بينما تمكن روندون من إحراز هدف التعادل لفنزويلا  بتسديدة بالقرب من منتصف الملعب، مستغلًّا خطأ مدافع كندا وتقدم حارس المرمى.

وتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

 

تشكيل كندا

حارس المرمى: كريبو.الدفاع: جونستون، بومبيتو، كورنيليوس، ألفونسو دافيز.

الوسط: جوناثان أوسوريو، أوستاكيو، جوناثان ديفيد.

الهجوم: ريتشي لاريا، شافلبيرج، لارين.

 

تشكيل فنزويلا

حارس المرمى: رومو.الدفاع: أرامبورو، فيراريسي، يوردان أوسوريو، نافارو.

الوسط: هيريرا، مارتينيز، كاسيريس.

الهجوم: سوتيلدو، بيلو، روندون.

الفائز من هذه المواجهة بين فنزويلا وكندا، يواجه منتخب الأرجنتين في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي تأهلت على حساب الإكوادور.

كندا عبرت إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 في وصافة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما تصدرت فنزويلا المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

 

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مباراة فنزويلا وكندا كوبا أمريكا 2024 جاكوب شافيلبيرج روندون منتخب الأرجنتين

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