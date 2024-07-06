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رياضة

موقف بيرسي تاو من مباراة طلائع الجيش

بيرسي تاو لاعب الأهلي،فيتو
بيرسي تاو لاعب الأهلي،فيتو

الأهلي، قال مصدر داخل الأهلي إن بيرسي تاو لاعب الفريق لن يكون جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة طلائع الجيش بعد غد الاثنين بسبب استكمال اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية حيث يعاني اللاعب من شد من الدرجة الثانية. 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الأحد استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد الإثنين حيث منح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات اليوم وأمس عقب خوض مباراة الداخلية أمس الأول. 

يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه فريق طلائع الجيش، يوم الإثنين المقبل، الموافق 8 من شهر يوليو الجاري، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء بعد غد الإثنين علي ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لـ مباريات الدوري المصري الممتاز. 

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء أمس الأول الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والداخلية

وسجل رباعية الأهلي: وسام أبو علي هدفين في الدقيقتين 35 و41 من ضربة جزاء، وسجل إمام عاشور هدفين في الدقيقتين 59 و90+2، بينما سجل محمود أوكا هدف الداخلية في الدقيقة 90.

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كولر الأهلي بيرسي تاو

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