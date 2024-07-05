البيت الأبيض يكشف تعرض بايدن لنزلة برد

كشف البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس الأمريكي أجرى استشارة مع طبيبه بشأن تعرضه لنزلة برد، بحسب وكالة "رويترز".

استشارة مع طبيبه بشأن تعرضه لنزلة برد

وذكر أن الرئيس جو بايدن أجرى استشارة شفهية قصيرة مع طبيبه الرئيسي خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تعرضه لنزلة برد.

وبعد أن قدم البيت الأبيض روايات متضاربة بشأن رؤية بايدن للطبيب بعد مناظرة مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب، قالت المتحدثة كارين جان بيير للصحفيين إن ما حدث لم يكن فحصا طبيا.

وبدأت شخصيات بارزة من معسكر الديمقراطيين، أخيرا، طرح تساؤلات علنية بشأن الحالة الصحية للرئيس جو بايدن، في حين سعى البيت الأبيض لاحتواء الوضع المتأزم.