كان صديقي المقرب، ريهام عبد الغفور تبكي في أول ظهور إعلامي لها بعد وفاة والدها

دخلت الفنانة ريهام عبد الغفور، في نوبة بكاء أثناء حديثها عن والدها الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك خلال ظهورها الإعلامي الأول بعد وفاته في برنامج “بالمايك والقلم”.

وقالت ريهام عبد الغفور من خلال اللقاء:"اتكسرت بكل معنى الكلمة، اتكسرت أني فقدت أكتر إنسان كان بيحبني في الدنيا وكان أمان وفقدت أعز إنسان وصديقي المقرب فكانت خسارة كبيرة".

وعن توجيهات أشرف عبد الغفور لها أثناء تحضيرها لمسلسل رشيد قالت “ريهام”: "أبويا الله يرحمه مكنش بيقولي أعمل أيه ومعملش أيه كان واثق فيا".

أشرف عبد الغفور

وكان الفنان الراحل أشرف عبد الغفور قد وافته المنية يوم 3 ديسمبر الماضي، إثر حادث سير وقع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور شغل منصب نقيب المهن التمثيلية من عام 2012 إلى عام 2015، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وكان رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.

ومن أعماله المسرحية "جلفدان هانم، سليمان الحلبي، ثلاث ليال، النار والزيتون، الملك لير"، ومن أعماله فى السينما: "الشيطان، رجال في المصيدة، بلا رحمة، دعوة للحياة، صوت الحب، الشوارع الخلفية، لا شيء يهم".

ومن أشهر المسلسلات التليفزيونية التى شارك فيها "القاهرة والناس، فارس بلا جواد، حضرة المتهم أبي، يتربى في عزو، جبل الحلال"، ومن أدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية "محمد رسول الله، عظماء في التاريخ، أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية» وحلقات برنامج «أسماء الله الحسنى».