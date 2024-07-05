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رياضة

شوط أول سلبي بين فرنسا والبرتغال في ربع نهائي يورو 2024 (صور)

فرنسا والبرتغال
فرنسا والبرتغال

يورو 2024، تعادل منتخب البرتغال مع نظيره فرنسا سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب فولكس بارك بمدينة هامبورج الألمانية، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

تشكيل البرتغال أمام فرنسا 

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

في خط الدفاع: نونو مينديس، بيبي، روبن دياز، جواو كانسيلو.

في خط الوسط: برونو فيرنانديز، فيتينيا، جواو بالينيا.

في خط الهجوم: برناردو سليفا، كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو.

 

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تشكيل فرنسا أمام البرتغال 

في حراسة المرمى: مانيان

في خط الدفاع: كوندي، ساليبا، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.

في خط الوسط: كانتي، تشواميني، كامافينجا.

في خط الهجوم: جريزمان، كولو مواني، كيليان مبابي.

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وتأهل منتخب فرنسا إلى منافسات الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على بلجيكا بهدف مقابل لاشيء بينما تأهل المنتخب البرتغالي إلى منافسات الدور ذاته عقب الفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح بنتيجة 3/0، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

 

حكم مباراة فرنسا والبرتغال اليوم في يورو 2024
 

حكم الساحة: الإنجليزي مايكل أوليفر.

حكم مساعد أول: الإنجليزي ستيوارت بيرت.

حكم مساعد ثانِ: الإنجليزي دان كوك.

حكم رابع: البولندي سيمون مارسينياك.

حكم تقنية الفيديو: الهولندي بول فان بوكيل.

 

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