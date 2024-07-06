خطوات تغيير عداد المياه التالف بالجيزة

ترصد فيتو لقرائها المستندات المطلوبة لطلب فحص عداد المياه وتغيير التالف في حال تعطله والتي تتم من خلال تقديم راغب الخدمة طلب لشركة المياه والصرف الصحي التابعة لمحل إقامته بمحافظة الجيزة وفقا للخطوات التالية:

_سداد مصاريف الفحص نقدا بخزينة الشركة

- صورة من عقد الإيجار أو الملكية

- يتم معاينة العداد بمعرفة المختص وإصلاحه فى مكان وجـوده إن أمكن

- إذا ثبت من خلال الفحص عدم انتظام العداد يتم رفعه مع توصيل المياه له بصفة مؤقتة حتى يتم إصلاح العداد، وذلك للمعايرة والإصلاح أو تغيير التالف من أجزائه على حساب المشترك، طبقا لقوائم الأسعار المعمول بها فى الشركة.