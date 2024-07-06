السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خطوات تغيير عداد المياه التالف بالجيزة

عداد المياه بالجيزة،
عداد المياه بالجيزة، فيتو
ads

ترصد فيتو لقرائها المستندات المطلوبة لطلب فحص عداد المياه وتغيير التالف في حال تعطله والتي تتم من خلال تقديم راغب الخدمة طلب لشركة المياه والصرف الصحي التابعة لمحل إقامته بمحافظة الجيزة وفقا للخطوات التالية:

_سداد مصاريف الفحص نقدا بخزينة الشركة

- صورة من عقد الإيجار أو الملكية

- يتم معاينة العداد بمعرفة المختص وإصلاحه فى مكان وجـوده إن أمكن

- إذا ثبت من خلال الفحص عدم انتظام العداد يتم رفعه مع توصيل المياه له بصفة مؤقتة حتى يتم إصلاح العداد، وذلك للمعايرة والإصلاح أو تغيير التالف من أجزائه على حساب المشترك، طبقا لقوائم الأسعار المعمول بها فى الشركة.

 

ضعف المياه في الأدوار العليا ببعض مناطق إسنا، وشركة الأقصر تكشف السبب

قانون جرائم الإنترنت، عقوبة الانتفاع دون وجه حق بخدمات الإتصالات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيزة الحصري الدوري المصري المياه والصرف الصحي شركة المياه والصرف الصحى محافظة الجيزة

مواد متعلقة

تحرير ٣٠٥ مخالفات للمحلات والورش والمقاهي بالجيزة خلال يومين

"فيشة غسالة" وراء حريق شقة بالعمرانية، والمعمل الجنائي يعاين

نقل معهد تدريب قيادة السيارات من بين السرايات إلى مرور العجوزة

سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها: مش راضي يشتري لحمة

حملة تموينية مكبرة على مخابز ومطاحن الجيزة

الأكثر قراءة

فروق في التوقيت، جمال شعبان يعلق على وفاة اللاعب أحمد رفعت بشكل مفاجئ

الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال في يد المواطن

رحل قبل تحقيق أمنيته الأخيرة، ماذا قال أحمد رفعت في آخر ظهور له قبل وفاته (فيديو)

وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية

بعد وفاة أحمد رفعت، أسباب التوقف المفاجئ لعضلة القلب

شاومينج تزعم تداول أسئلة امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية، والتعليم تحقق

موعد ومكان تشييع جنازة اللاعب أحمد رفعت

قرار عاجل من وزير التعليم الجديد بشأن امتحانات الثانوية العامة

منوعات

المزيد

تحذيرات من تزايد عدد التماسيح في إقليم أسترالي

خطة لإعدام نصف مليون بومة في أمريكا، والسبب غريب

من كوني أول امرأة سوداء إلى سننتصر في 2020، فيديو كارثي جديدة لبايدن

عاصر 6 رؤساء حكومات، حكاية "القط لاري" حارس مكتب رئيس الحكومة البريطانية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي اليوم السبت

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

قائمة الرابحين والخاسرين في الانتخابات البريطانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما كيفية وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة لأداء الصلاة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية