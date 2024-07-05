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حوادث

التحقيقات حول اكتشاف جثة شاب على شريط السكة الحديد: لا توجد شبهة جنائية

العثور على جثة، فيتو
العثور على جثة، فيتو

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في مصرع شاب، عُثر على جثته على شريط السكة الحديد في البدرشين.

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية شاب صدمه قطار؛ مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتبين أن الضحية يدعى "محمود ع." مقيم بالبدرشين.

 التحريات: لا توجد شبهة جنائية

 وباستدعاء أفراد أسرته تعرفوا عليه، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص في حادث بالبدرشين، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن قطارا صدم شابا أثناء عبوره السكة الحديد، من مكان غير مخصص للعبور، مما أدى إلى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

 

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