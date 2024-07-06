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اقتصاد

هيونداي تتصدر مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال أول 5 أشهر لعام 2024

هيونداي، فيتو
هيونداي، فيتو

سيارات، تصدرت سيارات هيونداي المركز الأول في مبيعات السيارات ات خلال أول 5 أشهر من عام 2024، وفقا لما نشره  تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك بمعدل بلغ نحو   192% نمو. 

وتم تسجيل إجمالي 5006 سيارة كورية في 2024 بينما كان المعدل في أول 5 شهور من العام الماضي بواقع 1717 سيارة فقط. 



ترتيب الشركات الكورية بمصر

ونرصد في التقرير التالي وفق ما نشره تقرير مجلس معلومات الاميك،  ترتيب أفضل السيارات الكورية كالتالي:

1- في المركز الًاول هيونداي أكسنت RB بإجمالي 2909 سيارة.
 

2- كيا سبورتاج 1061 سيارة.
 

3- كيا إكسيد 550 سيارة.
 

4- هيونداي النترا AD بعدد 398 سيارة.
 

5- كيا جراند سيراتو 39 سيارة.

مواصفات محركات سيارات هيونداى أكسنت RB 2025 


زودت سيارات  أكسنت RB 2025 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندرات بقوة 125 حصانًا وعزم دوران 156 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

 

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