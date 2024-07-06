هيونداي تتصدر مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال أول 5 أشهر لعام 2024
سيارات، تصدرت سيارات هيونداي المركز الأول في مبيعات السيارات ات خلال أول 5 أشهر من عام 2024، وفقا لما نشره تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك بمعدل بلغ نحو 192% نمو.
وتم تسجيل إجمالي 5006 سيارة كورية في 2024 بينما كان المعدل في أول 5 شهور من العام الماضي بواقع 1717 سيارة فقط.
ترتيب الشركات الكورية بمصر
ونرصد في التقرير التالي وفق ما نشره تقرير مجلس معلومات الاميك، ترتيب أفضل السيارات الكورية كالتالي:
1- في المركز الًاول هيونداي أكسنت RB بإجمالي 2909 سيارة.
2- كيا سبورتاج 1061 سيارة.
3- كيا إكسيد 550 سيارة.
4- هيونداي النترا AD بعدد 398 سيارة.
5- كيا جراند سيراتو 39 سيارة.
مواصفات محركات سيارات هيونداى أكسنت RB 2025
زودت سيارات أكسنت RB 2025 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندرات بقوة 125 حصانًا وعزم دوران 156 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.
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