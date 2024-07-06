هيونداي تتصدر مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال أول 5 أشهر لعام 2024

سيارات، تصدرت سيارات هيونداي المركز الأول في مبيعات السيارات ات خلال أول 5 أشهر من عام 2024، وفقا لما نشره تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك بمعدل بلغ نحو 192% نمو.

وتم تسجيل إجمالي 5006 سيارة كورية في 2024 بينما كان المعدل في أول 5 شهور من العام الماضي بواقع 1717 سيارة فقط.





ترتيب الشركات الكورية بمصر

ونرصد في التقرير التالي وفق ما نشره تقرير مجلس معلومات الاميك، ترتيب أفضل السيارات الكورية كالتالي:



1- في المركز الًاول هيونداي أكسنت RB بإجمالي 2909 سيارة.



2- كيا سبورتاج 1061 سيارة.



3- كيا إكسيد 550 سيارة.



4- هيونداي النترا AD بعدد 398 سيارة.



5- كيا جراند سيراتو 39 سيارة.



مواصفات محركات سيارات هيونداى أكسنت RB 2025



زودت سيارات أكسنت RB 2025 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندرات بقوة 125 حصانًا وعزم دوران 156 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.